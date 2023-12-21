Почти 40% россиянок заявили о готовности к экспериментам с внешностью

По данным онлайн-исследования аналитического центра A2:Research и дистрибьютора оттеночных линз Belure Vision (есть в распоряжении «Известий»), среди россиянок старше 25 лет особенно популярны косметологические операции и высока доля тех, кто готов решиться на радикальные перемены во внешности. 39% опрошенных девушек в возрасте от 25 до 46 лет готовы сменить цвет глаз, чтобы нравиться себе больше.

Управляют своей внешностью представители разных поколений по-разному. Четверть опрошенных «зуммеров» (18–24 года) предпочитают менять себя с помощью косметики, тогда как «миллениалы» (25–35 лет) и «иксы» (35–46 лет) чаще прибегают к косметологическим процедурам — в 19 и 26% случаев соответственно.

«Зуммеры» в отличие от более старших поколений в два раза чаще довольны своей внешностью — 48,2% оценили свой внешний вид на 7 и более баллов (по 10-балльной шкале). В то же время каждая пятая (20,9%) опрошенная женщина старше 36 лет оценивает свою внешность лишь на 4 балла из 10. Среди общего количества участниц исследования лишь 15% россиянок довольны тем, как они выглядят.

Решиться на эксперименты с внешностью девушкам чаще всего мешают страх нанести вред здоровью (35%) и риск не достигнуть ожидаемого результата (23%). Представительницы поколения «икс» чаще других боятся выглядеть неестественно (25%). «Миллениалы» же больше остальных опасаются реакции близких на изменения в собственной внешности (30%).

Почти половина (47,4%) россиянок не считают свой цвет глаз интересным или запоминающимся. При этом каждая пятая не готова к радикальной смене и хотела бы только усилить свой натуральный цвет глаз. По данным продаж Belure Vision за 2023 год, среди ассортимента оттеночных линз, которые позволяют усиливать натуральный цвет глаз, 60% россиянок выбирают линзы с эффектом «глиттера» (блеск), еще четверть покупательниц предпочитают линзы с эффектом «кукольных глаз» (визуально увеличивают размер радужки).

Среди опрошенных именно «зуммеры» чаще других возрастных групп довольны собственным цветом глаз (60%), тогда как 54% «миллениалов» и 63% «иксов» не считают их яркими и выразительными. Самым желанным цветом глаз среди представительниц всех возрастов оказался голубой (27%). В топ-3 вошли также зеленый (24%) и карий (21%).

Решиться на эксперименты с внешностью и цветом глаз 36% опрошенных девушек готовы в первую очередь из-за потребности в самовыражении. В топ-3 причин для экспериментов с внешностью вошли также желание подчеркнуть свою уникальность (31%) и привлечь внимание окружающих (26%).

В ноябре стало известно, что большинство опрошенных россиян считают, что у работодателей есть стереотипы, связанные с внешностью кандидатов и сотрудников, — так ответили 85%. Согласно опросу, привлекательные люди успешнее проходят собеседования — так ответили 66% респондентов. Каждый второй россиянин (48%) считает таких людей более дружелюбными и открытыми. 45% отмечают их частые продвижения по карьерной лестнице, а 40% указывают на то, что таким больше доверяют.