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В ФРГ указали на отсутствие денег на еду у миллионов людей в развитых странах

Handelsblatt: у миллионов людей в развитых странах нет денег на еду
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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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В преддверии праздничных застолий оказывается, что огромное количество людей в развитых странах не могут позволить себе даже самый минимум необходимых продуктов питания на праздники, пишет в среду, 20 декабря, немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследования.

Согласно данным федерального статистического управления ФРГ и статистической службы Европейского союза Евростата, в 2022 году такая участь постигла более 9,6 млн жителей Германии, а согласно данным министерства сельского хозяйства США, в 2022 году в штатах от продовольственной бедности пострадало 17 млн семей, или 12,8%.

Однако, по мнению издания, проблема продовольственной бедности «не представляет большого интереса для немецких политиков». Согласно другому исследованию, проведенному Научно-консультативным советом по продовольствию и сельскому хозяйству при правительстве, от продовольственной бедности в Германии пострадало только 3,5%, или около 3 млн человек. В этом исследовании также говорится, что решить эту проблему невозможно, поскольку «нет четкой системы показателей и мониторинга продовольственной бедности».

Тем не менее в середине года немецкий банк продовольствия Tafel (немецкое объединение благотворительных организаций, которые помогают нуждающимся с продуктами питания) сообщил, что с начала конфликта на Украине в 36% организаций количество обращающихся за помощью увеличилось на 50%.

Издание сообщает, что пандемия коронавируса, а также инфляция в Европе усугубили продовольственную ситуацию в неблагополучных семьях. С 2022 года цены на продукты питания только растут. По данным Евростата, индекс потребительских цен на продукты питания в ЕС в 2022 году был на 19% выше, чем в 2018 году. В Германии рост составил даже более 21%.

«Поскольку цены на продукты питания по-прежнему растут гораздо быстрее, чем общий уровень инфляции, для тех, кто страдает от недоедания, не предвидится никакого расслабления ни на Рождество, ни на другие праздники», — пишет Handelsblatt.

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Ранее, в ноябре, из регионального экономического обзора европейского региона от Международного валютного фонда стало известно о том, что эскалация украинского конфликта и связанные с ним ограничительные антироссийские меры чреваты существенными рисками для экономической стабильности Европы.

Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Евросоюз из-за санкций против РФ потерял минимум €250 млрд за последние 1,5 года. Число санкционных ограничений в отношении России превысило более 17 тыс., отметил министр.

До этого, 12 сентября, Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года.

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