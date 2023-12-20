Реклама
Прямой эфир
Общество
Верховный суд России признал право болельщиков на еду и напитки на стадионе
Общество
Собянин анонсировал появление в Москве еще трех линий метро
Мир
Армянский регулятор приостановил вещание «Sputnik Армения» на 30 дней
Общество
В Москве на выставке «Россия» прошла жеребьевка участников «Игр будущего»
Мир
Палестина обратилась в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа
Мир
Венгрия отказалась следовать новой миграционной политике Евросоюза
Общество
В Москве опровергли существенный рост госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу
Мир
Более 5,2 тыс. грузовиков стоят в пробках на въезде на Украину из стран ЕС
Мир
В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы
Происшествия
Мошенники похитили у москвички более 2,4 млн рублей
Политика
Лавров уверен в справедливом завершении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку после падения с крыши льда на людей в Люберцах
Политика
В Госдуме высказались об идеях по изъятию замороженных активов России
Общество
В Петербурге с 20 декабря вводится частичный масочный режим при проведении мероприятий
Мир
В МИД РФ сообщили о выводе из Газы всех обратившихся за помощью россиян
Сюжет:

США с союзниками решили создать безопасный коридор в Красном море

FT: США с союзниками создадут безопасный коридор для судов в Красном море
0
Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты, а также их союзники планируют создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Об этом 20 декабря сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«В рамках операции «Страж процветания», усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства по меньшей мере с полудюжиной союзников», — пишет издание.

По информации собеседников газеты, текущий план заключается в том, чтобы корабли НАТО обеспечивали комплексную защиту торговых судов, которые идут через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, от атак беспилотников и ракет, запускаемых мятежниками-хуситами с территории Йемена.

Однако план находится на ранних этапах и может быть изменен, отмечается в публикации.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

17 декабря портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

В тот же день член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси сообщил, что суда стран, которые присоединились к коалиции США по защите Красного моря, будут атакованы йеменскими хуситами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023