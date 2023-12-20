Четверть экспорта германского оружия в 2022 году пришлась на Украину, следует 20 декабря из доклада на сайте минэкономики ФРГ.

Как уточняется, это составляет около €2,2 млрд.

«Германия твердо находится на стороне Украины <...>, это непосредственно касается и поставок военных товаров. Так, Украина за отчетный год заняла первое место среди стран — получателей [германского оружия] с долей в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт оружия», — говорится в заявлении.

В общей сложности в 2022 году власти ФРГ выдали разрешений на поставки оружия на сумму €8,362 млрд.

Ранее, 18 декабря, Вооруженные силы Германии поручили оборонному концерну Rheinmetall производство десятков тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 2025 году. Отмечается, что стоимость заказа «составляет трехзначную сумму в миллионах евро».

До этого, 7 декабря, правительство Германии опубликовало список новой партии военной помощи Украине. В ведомстве отметили, что финансирование инициативы по наращиванию потенциала в сфере безопасности составляет €5,4 млрд на 2023 год, а дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составят €10,5 млрд.

25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц указал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. При этом он добавил, что Берлин намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.