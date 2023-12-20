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Завершился ремонт сухопутного коридора в Крым через новые регионы

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Завершился ремонт автодороги Джанкой – Ростов-на-Дону, которая проходит по территории новых регионов России вдоль Азовского побережья, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Масштабная работа началась в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области — там отремонтировали около 160 км дорог. Еще 200 км сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году», — сказал Хуснуллин, его цитату приводит ИА «Крыминформ» в среду, 20 декабря.

По его словам, в порядок привели около 360 км сухопутного маршрута, связывающего «Большую Россию» с Крымом через новые регионы.

В Telegram-канале кабинета министров также сказано, что строители ГК «Автодор» отремонтировали семь мостов в составе автодороги, обустроили 43 остановочных пункта, установили более 14 км барьерного ограждения, около 2 тыс. дорожных знаков и уложили более 2 км бордюрного камня.

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