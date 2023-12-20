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Боррель отказался отвечать на вопрос о победе РФ на Украине

Боррель назвал вопрос о победе России неправильным и отказался отвечать на него
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 20 декабря в ходе форума Sommet Grand Continent отказался отвечать на вопрос о возможной победе России в конфликте на Украине, назвав сам вопрос неправильным. Трансляция выступления европейского политика была опубликована на его странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Это неправильный вопрос… Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать всё, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Боррель признал, что украинская армия не смогла прорвать фронт в ходе контрнаступления. После этого дипломат сделал вывод, что ЕС должен помогать Киеву «еще больше».

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Ранее в этот день глава евродипломатии заявил, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен» в случае поражения Украины и сохранения конфликта в секторе Газа. Дипломат предложил европейским странам «засучить рукава», чтобы избежать такого исхода.

Накануне депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что Запад уже проиграл в украинском конфликте, и никакая помощь Киеву не сможет это изменить. По его словам, большинство в Европарламенте до сих пор верит в военную победу Украины на поле боя. Однако более «продвинутые» политики изначально понимали, что РФ невозможно было победить, пояснил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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