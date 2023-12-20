Губернатор Петербурга поручил помочь ветеранам и блокадникам в лечении катаракты

Очередь на операции по замене хрусталика при катаракте среди блокадников, ветеранов и других льготников будет ликвидирована, пообещал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Соответствующее поручение он дал на заседании городского правительства, где обсуждался вопрос подготовки к годовщинам прорыва блокады Ленинграда и его полного освобождения.

«Потребность в операциях по поводу катаракты в 2022-2023 годах в Петербурге возросла на треть из-за ограничений в период пандемии. Сейчас в ней нуждаются порядка 2 тыс. жителей города старше 80 лет — ветераны, блокадники», — отметил Беглов.

Губернатор подчеркнул, что каждому блокаднику должно быть уделено особое внимание. «Оперативное лечение катаракты может стать для них замечательным подарком, который значительно повысит качество их жизни», — заявил он.

Беглов поручил комитету по здравоохранению проработать вопрос о сокращении сроков ожидания в очереди с подведомственными учреждениями. Кроме того, необходимо согласовать с центром «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова» увеличение объемов помощи для жителей Петербурга.

Глава города добавил, что еще раз переговорит с министром здравоохранения по данной теме. «Думаю, найдем понимание. Эту очередь будем ликвидировать максимально оперативно», — подчеркнул губернатор.

Операции по замене хрусталиков льготникам проводятся бесплатно, расходы покрывает фонд ОМС. Так, в городской больнице № 2 сейчас на обследовании лежат 32 петербуржца старше 80 лет. По данным главного врача больницы Владимира Волчкова, 16 из них — блокадники. Если противопоказаний к операции не будет, катаракту им вылечат.

По состоянию на 1 декабря, за счет средств ОМС уже выполнено 16817 операций — на 6,2% больше, чем в 2022 году.