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Палестина обратилась в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/Xin Hua
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Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

«Мы считаем, что все эти преступления не должны оставаться безнаказанными, поэтому Израиль должен быть призван к ответу. В этой связи мы подали заявления в Международный уголовный суд», — заявил палестинский дипломат «РИА Новости».

По его словам, обращения были направлены около трех недель назад. Дипломат также напомнил, что в МУС допустили, что преступления могло совершать не только ХАМАС, но и Израиль.

«Мы говорим, что всё должно быть расследовано, и все, кто совершил военные преступления, будь то палестинцы или израильтяне, должны быть привлечены к ответственности независимо от национальности», — резюмировал Абдель Шафи.

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19 декабря сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52 586 человек получили ранения.

18 декабря организация Human Rights Watch (HRW), занимающаяся расследованием нарушений прав человека по всему миру, обвинила правительство Израиля в намеренном уморении голодом мирных жителей сектора Газа в рамках его наступления на палестинскую территорию.

3 декабря президент Палестины Махмуд Аббас встретился с прокурором МУС Каримом Ханом и потребовал привлечь к ответственности «израильского оккупанта», а также судить его за военные преступления. Аббас также призвал скорее расследовать «акты геноцида и этнические чистки», чтобы возбудить уголовные дела против израильских военных преступников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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