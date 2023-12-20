Нейросеть Microsoft сочинила и спела песню про Сибирь
Искусственный интеллект (ИИ) для создания музыки от американской корпорации Microsoft спел песню про Сибирь. Об этом 20 декабря сообщается в Telegram-канале о технологиях NN.
Ранее компания добавила в свой чат-бот Copilot новый сервис — Suno, который создан для генерирования музыки и текстов песен по запросам пользователей.
Редакция Telegram-канала протестировала работу сервиса, попросив сочинить песню про Сибирь. В результате искусственный интеллект предложил два варианта исполнения.
«Сибирь моя, ты мое бездонное море. Сибирь моя, я всегда с тобою буду», — цитирует бота «Газета.Ru»
Как отметили в издании, единственным минусом функции является невозможность создать трек дольше одной минуты.
До этого, 18 декабря, Институт русского языка имени Пушкина и портал «Грамота.ру» назвали «нейросеть» словом 2023 года. Отмечается, что прогресс в работе с искусственным интеллектом взбудоражил общественность, а количество упоминаний слова превысило порог, который позволяет перейти к его кодификации. Теперь слово войдет в метасловарь «Грамоты.ру».
В тот же день эксперты из «Яков и Партнеры» и «Яндекс» опубликовали результаты исследования, по результатам которого 20% крупных российских компаний используют в работе нейросети. Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк отметил, что в ближайшее время будет виден результат внедрения технологии искусственного интеллекта в сферах IT, маркетинга и клиентского сервиса.
Ранее, в конце ноября, ИИ на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» сочинил сказку по просьбе президента России Владимира Путина. Тогда нейросеть рассказала о приключениях Деда Мороза и Снегурочки.