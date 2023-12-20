Премьер Словакии отказался замораживать российскую недвижимость
Словакия не будет следовать примеру стран, решивших заморозить российскую недвижимость. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.
«Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России, или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», — сказал он.
Ранее, 13 декабря, вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что Россия не является врагом для республики, и пообещал приложить усилия для нормализации российско-словацких отношений.
30 ноября Фицо заявил, что стратегия Европейского союза и США, реализуемая в отношении Украины, не работает. Он также обратил внимание на то, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта Москвы и Киева, а также «стандартизации словацко-российских отношений».
Чехия заморозила имущество российских бизнесменов, якобы связанных с властями РФ, на сотни миллионов крон (на десятки миллионов долларов) еще в марте 2022 года.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.