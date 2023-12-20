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Соратника Мадуро освободили в США в обмен на американских заключенных

AP: власти США освободили соратника Мадуро в обмен на американских заключенных
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Фото: TASS/EPA/MICHAEL REYNOLDS
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Администрация главы Белого дома Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных. Об этом сообщило агентство Associated Press в среду, 20 декабря.

«Алекс Сааб, арестованный по ордеру США за отмывание денег в 2020 году, был освобожден из-под стражи в среду», — говорится в материале.

Агенство Reuters, в свою очередь, отметило, что в обмен правительство Венесуэлы освободит 36 человек, в том числе 12 американцев.

«По словам источника, из венесуэльцев, которые будут освобождены, 20 находятся в тюрьме в течение некоторого времени, а четверо являются недавно задержанными людьми, причастными либо к предвыборной кампании кандидата в президенты от оппозиции Марии Корины Мачадо, либо к организации октябрьских праймериз оппозиции», — отметило агентство.

При этом Белый дом отказался от комментариев.

Сааб — колумбийский бизнесмен, чья компания Saab была объектом журналистских расследований за ведение бизнеса с правительством Венесуэлы на сумму $350 млн, позднее он был арестован американскими властям и находился в тюрьме.

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В начале декабря помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что возможное смягчение или дальнейшее ужесточение санкционной политики Вашингтона в отношении Каракаса напрямую зависит от последующих действий венесуэльских властей.

Николс также подчеркнул, что подписанное в октябре соглашение властей Каракаса с местной оппозицией может способствовать улучшению отношений между Венесуэлой и США, «основанных на доверии и взаимном уважении».

В конце ноября издание Еl Сomercio сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил Байдена полностью отменить все санкции и начать новую эру в двухсторонних отношениях стран. По словам Мадуро, «вся Венесуэла согласна» с его предложением об отмене санкций и восстановлении отношений с США.

Месяцем ранее газета The Washington Post рассказала о том, что США и Венесуэла договорились, о проведении Каракасом выборов под международным наблюдением в обмен на ослабление нефтяных санкций, которые ввел Вашингтон. По ее данным, об отмене санкций будет объявлено, после того как правительство Мадуро подпишет соглашение с венесуэльской оппозицией о проведении в 2024 году конкурентных выборов президента страны.

Также в октябре администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране.

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