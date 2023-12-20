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В Орле восстановили трамвайный маршрут № 4

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Трамвайный маршрут № 4 Вокзал — Школа № 35 в Орле возобновил свою работу со среды, 20 декабря. Заявленный интервал движения составляет 17–18 минут, сообщается в транспортных пабликах.

Сегодня на линии всего два состава обслуживали маршрут, хотя их заявлено три. Местные жители уже высказали недовольство, что время ожидания на остановке составляет 40 минут. Также была озвучена информация, что для обслуживания 4-го маршрута сняли по одной машине с 1-го и 3-го.

Как отмечает InfoOrel.ru, с момента закрытия Красного моста на подмене был автобус 4Т. С сегодняшнего дня он прекратил движение.

Ранее в декабре сообщалось, что власти Орла предложили повысить стоимость разовой поездки в общественном транспорте на 3 рубля. Предполагается, что тариф вступит в силу в 2024 году.

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