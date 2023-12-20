В штате Нью-Джерси разбился вертолет американского телеканала
В США в штате Нью-Джерси потерпел крушение вертолет американского телеканала 6 ABC Action News, в результате чего погибли находившиеся на борту пилот и фотограф. Об этом 20 декабря сообщается на сайте телеканала.
Отмечается, что происшествие произошло накануне вечером в лесистой местности в округе Берлингтон.
«Это был ужасный день для команды Action News после того, как два члена экипажа на борту Chopper 6 погибли в результате крушения во вторник вечером. Пилот и фотограф находились на борту вертолета, когда он упал в Вашингтон-Тауншип, штат Нью-Джерси, около 20:00 (20 октября 04:00 по мск. — Ред.)», — говорится в сообщении телеканала.
В настоящее время выясняются причины крушения вертолета.
Ранее, 1 декабря, в Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу после того, как пилот воздушного судна потерял управление из-за ветра. В результате два пассажира вертолета пострадали.