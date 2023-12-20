Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания
Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с юбилеем Федерального собрания РФ. Он 20 декабря выступил на торжественном заседании совета законодателей.
«Конечно, прежде всего хочу всех вас, сенаторов, депутатов Государственной Думы, поздравить с этим событием — с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации», — передаются слова Путина в сообщении на сайте Кремля.
Президент отметил ценность принятых советом решений. В их числе российский лидер назвал создание правовых основ новой государственности. По его словам, на этой правовой основе в России смогли навести конституционный порядок и добиться соблюдения этих законов.
Путин выразил благодарность парламентариям за своевременное принятие решений, которые касались суверенитета и безопасности, а также по социальным обязательствам. Он отметил, что все депутаты активно работали над продвижением суверенного курса на международных площадках.
По словам президента, поправки, которые были внесены в Основной закон, в числе прочего расширили полномочия обеих палат, укрепив их статус в единой системе публичной власти.
В состав совета законодателей входят председатели Совета Федерации и Государственной думы и их заместители. Он также включает председателей профильных комитетов и руководителей региональных парламентов. Сопредседателями совета являются спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее в этот день Путин назвал Россию лидером мирового большинства и отметил вклад парламентской дипломатии в укрепление авторитета России. Он указал, что благодаря усилиям парламентской дипломатии проделана активная работа и по продвижению суверенного курса страны.
До этого, 8 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что фактически Россия и президент Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая и мировую политику. Он отметил, что РФ настроена отстаивать свои интересы перед странами, которые на них посягают.