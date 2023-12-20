Эксперты объяснили рекордный рост спроса на полисы каско

Одним из факторов восстановления спроса на каско стало завершение перехода на новые каналы поставки автомобилей, в результате чего объемы продаж новых машин существенно увеличились, рассказал «Известиям» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

«Также важную роль играет повышенная потребность автовладельцев в страховой защите в условиях роста стоимости автомобилей и автозапчастей, увеличения сроков их поставок. За девять месяцев 2023 года средняя выплата по автокаско составила 154,85 тыс. рублей — примерно на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил он.

Директор департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов также отметил, что россияне стали чаще страховать подержанные авто.

«Есть рост спроса от владельцев не новых автомобилей. Потому что меняется парк машин, а ремонт авто с пробегом по стоимости не сильно отличается от ремонта новых. И чтобы иметь и финансовую подушку безопасности на случай аварии, автомобилисты страхуют каско. К тому же выросли продажи автомобилей с пробегом в салонах, где почти всегда предлагают при оформлении сделки подумать и о страховой защите», — объяснил Усанов.

Ранее в этот день сообщалось, что, по данным Центробанка РФ, за девять месяцев 2023 года физлица и юрлица в России оформили 6,1 млн полисов каско — в полтора раза больше, чем за тот же период 2022-го. Число заключенных договоров оказалось рекордным как минимум за последние 10 лет. Во Всероссийском союзе страховщиков уточнили, что физические лица за январь–сентябрь заключили 4,6 млн таких договоров — на 39% больше, чем за тот же период 2022-го.