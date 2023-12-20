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На севере Йемена хуситы начали мобилизацию для отправки бойцов в сектор Газа

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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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На севере Йемена хуситы начали «всеобщую народную мобилизацию» для отправки бойцов в сектор Газа для поддержки «палестинского сопротивления», если появится такая возможность. Об этом заявил член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад в среду, 20 декабря.

«Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря», — сообщил он «РИА Новости».

Он отметил, что «десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу», и несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена.

«Эта народная армия призвана поддержать наш народ в Газе, который подвергается геноциду со стороны израильской оккупационной армии при поддержке США, если будут условия и возможности для того, чтобы добраться до сектора Газы и принять участие в военных действиях», — сказал аль-Асад.

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На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

17 декабря портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

В тот же день член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси сообщил, что суда стран, которые присоединились к коалиции США по защите Красного моря, будут атакованы йеменскими хуситами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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