Под Смоленском женщину с тремя детьми высадили из автобуса в 5 км от дома
В Смоленской области женщину с тремя детьми поздно вечером высадили из автобуса на дороге возле леса, им пришлось идти до дома около 5 км. Следственный комитет начал проверку, сообщается 20 декабря на сайте ведомства.
«По поручению руководителя регионального следственного управления СК РФ Анатолия Юрьевича Уханова организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.
Причиной этого водитель назвал якобы неочищенную дорогу.
В ходе проверки установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.
Ранее, 12 декабря, в Красноярске возбудили уголовное дело после того, как детей высадили из автобуса во время сильного мороза. Как отмечается, в нем была не исправна функция безналичного платежа, которой и намеревались воспользоваться дети. Кондуктор предложил им оплатить проезд другим способом или покинуть автобус. Дети вышли из транспорта, когда на улице была низкая температура.