Психолог рассказала о действиях при проявлении абьюзивного поведения

Психолог Алена Нижнева 21 декабря рассказала «Известиям», что делать, если вы заметили у себя признаки абьюзивного поведения.

«Мы все в той или иной степени обладаем склонностью к насильственному поведению. Вопрос в том — как мы к такому поведению относимся. Используем ли мы такие стратегии осознанно с целью подчинения и контроля другого человека или же это то поведение, которое мы замечаем, за которое чувствуем вину и стремимся скорректировать, беря на себя ответственность. Если это первый вариант, то важно проанализировать, есть ли «издержки» у такого способа взаимодействия с другими. Исчезает ли из жизни что-то важное (или кто-то), если основной способ контакта с другими — это насилие?» — сказала эксперт.

Если вы признаете свое поведение насильственным, то можно начать с анализа ситуации, где вы проявляете это поведение, отметила психолог. Так, Нижнева советует описать ситуацию как будто со стороны. Перечислите факты: что говорили и делали окружающие, а что делали непосредственно вы. Затем вспомните, что происходило до того, как вы проявили насильственное поведение — какие обстоятельства этому предшествовали?

«Были ли вы уставшим, испытывали ли недомогание, были голодны и так далее? Отмечаем «факторы уязвимости». Важно знать и понимать, как вы действуете, когда встречаетесь с тем или иным фактором. Это не попытка оправдать себя, а узнавание своих уязвимостей и возможность замечать их чуть раньше, чем их влияние станет более масштабным», — пояснила психолог.

Она рекомендовала понаблюдать за ощущениями в теле, эмоциями, мыслями и побуждениями в данной ситуации.

«Позвольте быть всему, что есть, наблюдая за разными своими проявлениями. А также отметьте, что наличие побуждения к какому-либо действию еще не обязывает действовать в соответствии с ним. Попробуйте сохранить наблюдающую позицию, беря паузу и не действуя сразу в направлении побуждения», — сказала эксперт.

По словам специалиста, нужно определиться, каким человеком по отношению к другим вы хотите быть.

«Как намерение быть таким человеком (например, заботливым, внимательным, чутким) будет проявляться в вашем поведении? Опишите свое целевое поведение детально. Представьте, что вы действуете так, как важно вам в данной ситуации. Попробуйте в деталях вообразить ситуацию так, как будто она происходит здесь и сейчас, представляя свое поведение в ней максимально детально, шаг за шагом», — сказала она.

Эти шаги можно повторять по мере необходимости и начинать практиковать, когда вы находитесь в спокойном состоянии. Постепенно более ценностно значимое поведение будет закрепляться, добавила Нижнева.

«Самое важное здесь не олицетворять себя и свое поведение. Вы не становитесь своим поведением. Вы остаетесь собой, человеком, стремящимся к изменениям, человеком, делающим конкретные шаги для изменения своего поведения», — заключила психолог.

Накануне психолог Нижнева рассказала «Известиям», на какие «красные флаги» стоит обратить внимание в начале отношений. Так, нужно насторожиться, если партнер предлагает быстро съехаться, если он ограничивает круг общения или грубо обращается с обслуживающим персоналом.