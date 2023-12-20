Ледовую арену за 206 млн рублей построят в Приаргунске
Ледовую арену построят в поселке Приаргунск Забайкальского края. Стоимость объекта составит более 206 млн рублей, говорится на портале госзакупок.
Арена будет многоэтажной, ее площадь составит 2,3 тыс. кв. м. Ее разделят на три зоны: административно-бытовую, техническую и саму ледовую арену.
Объект планируют возвести к 30 января 2025 года. Подрядчиком выступает компания ООО «КРОЛ», пишет ИА ChitaMedia.
Ранее в декабре сообщалось, что два моста и 16 дорог общей протяженностью 25,5 км отремонтировали в Чите. Их обновлением занимались семь подрядных организаций.