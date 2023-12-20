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Захарова одобрила инициативу Турции оживить стамбульский процесс по Украине

Захарова: переговорам по Украине мешает «кровавая сделка» Вашингтона и Лондона
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что Анкара готова оживить стамбульский процесс по урегулированию конфликта на Украине, вполне может это сделать, однако эту инициативу нужно направлять прежде всего самому Киеву, который этот вопрос заблокировал по указанию Вашингтона. Об этом 20 декабря заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что США одобрили «кровавую коррупционную сделку».

«Если Анкара хочет проявить какую-то добрую волю и стимулировать продвижение Украины к мирному процессу, они вполне могут это делать. Любая инициатива, направленная на эту цель, должна только приветствоваться», — заявила дипломат, отвечая на вопрос «Известий».

Проблема состоит только в том, что процесс переговоров киевскому режиму не просто заблокировал, а зацементировали Вашингтон и Лондон из «опасений», что конфликт подойдет к концу, указала Захарова.

«Чтобы на дай бог эскалация прекратилась и нужно было бы вообще прекращать выделять деньги и поставлять вооружение на эту кровавую бойню. Мы же прекрасно понимаем, что это жуткая кровавая коррупционная сделка огромного масштаба под названием «конфликт на Украине для Вашингтона и Лондона», — отметила представитель МИД РФ.

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Ранее, 18 декабря, Эрдоган сообщил, что Турция готова оживить стамбульский процесс по урегулированию на Украине, который был прерван. Он объяснил, что насилие не является решением проблемы ни на Украине, ни в Палестине и акцент должен быть сделан на дипломатической работе.

До этого, 8 декабря, президент Турции указал, что конфликт на Украине перешел на второй план в повестке после сектора Газа, но показал острую необходимость заключения мира. Эрдоган добавил, что мир переживает крайне сложные времена в глобальном масштабе.

24 ноября депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его конституции, где прописан блоковый статус» страны.

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой и Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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