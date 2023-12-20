В СК сообщили о проведении проверки после падения снега на людей в Люберцах
После инцидента с падением снега на людей в подмосковных Люберцах проводится процессуальная проверка. Об этом 20 декабря сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области Ольга Врадий.
«В результате падения снега с крыши здания в городе Люберцы четыре человека получили травму. Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка», — заявила она «Известиям».
По ее словам, следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства, которые привели к травмированию людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщил ранее в среду источник «Известий», снег упал на людей с крыши дома № 261 по Октябрьскому проспекту. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.
Также проверку по факту происшествия начала прокуратура Московской области. По ее данным, снег упал с крыши военкомата на стоявших рядом людей.