Мошенники похитили у москвички более 2,4 млн рублей

Мошенники похитили у жительницы Москвы более 2,4 млн рублей под предлогом продления обслуживания абонентского номера, сообщила 20 декабря в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

«69-летней пенсионерке позвонил злоумышленник и, представляясь сотрудником службы поддержки телефонной компании, сообщил, что ее абонентский номер вскоре будет аннулирован и для продления его работы необходимо только назвать код из СМС-сообщения», — отметили в надзорном органе.

Женщина продиктовала мошенникам поступивший ей на телефон СМС-код, после чего ей позвонили якобы из службы поддержки другого портала и сообщили, что взломан ее личный кабинет и некие лица пытаются снять деньги с ее счета.



Звонивший предложил пенсионерке срочно снять все сбережения и перевести их на «безопасные счета», чтобы не стать жертвой мошенников. После этого пенсионерка купила мобильный телефон, установила мобильный банк, к которому привязала банковскую карту аферистов. В итоге женщина перевела ранее снятые денежные средства по указанным ей реквизитам. Так она сделала несколько раз.



Позже злоумышленники сообщили жертве, что ей надо взять кредит, чтобы опередить мошенников, якобы подавших такую заявку. Пенсионерка взяла кредит в размере 500 тыс. рублей, которые по той же схеме перечислила по указанным ей реквизитам.

Потерпевшая в итоге лишилась более 2,4 млн рублей. Ход расследования обстоятельств произошедшего находится на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре.

Ранее, 18 декабря, полиция в Тамбовской области начала проверку по факту телефонного мошенничества: 62-летний мужчина и его супруга лишились 11,5 млн рублей. По данным правоохранителей, участились варианты мошенничества с использованием фейковых аккаунтов руководителей потерпевших.

Злоумышленники предупреждают жертву от имени ее начальника о том, что якобы должен поступить важный звонок. Затем с человеком связываются «сотрудники банка». Они убеждают потерпевших взять кредиты и перевести средства на «безопасный» счет.