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Сюжет:

В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы

Advance: Путин дал понять Западу, что переговоры с Украиной будут на условиях РФ
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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов, дало Западу понять, что мирное соглашение возможно только на условиях Москвы. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

«Если судить по заявлениям, то можно предположить, что Россия не готова идти на уступки ни в чем, а значит, единственным предметом переговоров с ней будет завершение вооруженного конфликта на условиях Москвы», — отмечается в материале.

«Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять»
Как Путин прокомментировал будущее Украины, какой миф разрушил и что поручил Минобороны

Ранее, 19 декабря, Путин на расширенной коллегии Минобороны подчеркнул, что за последние десятилетия Россия сделала всё, чтобы наладить отношения с Украиной. Глава государства заявил также, что считает украинцев братским народом, и отметил, что юго-восток Украины является территорией проживания русских людей, интересы и права которых нынешнее руководство Киева начало нарушать, как только пришло к власти.

В ходе выступления президент также указал на то, что Россия не откажется от целей проводимой специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. По его словам, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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