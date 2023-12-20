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Мужчина насмерть забил девушку молотком в Подмосковье

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Фото: управление СК РФ по Московской области
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В подмосковном Воскресенске задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей возлюбленной. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 19 декабря 2023 года ночью в жилой бытовке деревни Губино городского округа Воскресенск между сожителями на бытовой почве возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные удары молотком по всему телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Как уточняется, подозреваемый сам позвонил в правоохранительные органы и сознался в преступлении. Позднее на допросе он признал вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее, 3 декабря, мужчина убил свою бабушку с помощью молотка в квартире на западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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