Мужчина насмерть забил девушку молотком в Подмосковье
В подмосковном Воскресенске задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей возлюбленной. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
«По данным следствия, 19 декабря 2023 года ночью в жилой бытовке деревни Губино городского округа Воскресенск между сожителями на бытовой почве возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные удары молотком по всему телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Как уточняется, подозреваемый сам позвонил в правоохранительные органы и сознался в преступлении. Позднее на допросе он признал вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Ранее, 3 декабря, мужчина убил свою бабушку с помощью молотка в квартире на западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).