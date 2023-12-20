В Москве мужчину осудили за отправку девушке подарка со взрывчаткой
Троицкий районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима Никиту Селюнина, отправившего подарочную коробку со взрывчаткой девушке. Об этом 20 декабря сообщило «РИА Новости».
«Суд приговорил Селюнина Н.Н. к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — сказано в сообщении.
В конце февраля 2023 года жительница Троицка Алина Левченкова получила именную подарочную коробку, которая взорвалась после того, как она ее открыла. Взрывчатка сработала не полностью, это и спасло ей жизнь. Девушка получила ожоги лица и левой руки I степени. После оказанной медицинской помощи ее отпустили домой.
Селюнин рассказал, что причиной его поступка стала неразделенная любовь. По данным «Известий», он жил по соседству с пострадавшей и долго оказывал ей знаки внимания. Когда понял, что не добьется взаимности, отношения между молодыми людьми испортились.