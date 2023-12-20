Два человека остаются в больнице после падения снега с крыши в Люберцах
Двое пострадавших в результате падения снега с крыши у военкомата в Люберцах остаются в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области в среду, 20 декабря.
«В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один из них был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Трое госпитализированы в больницу: один — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии. И один в больнице после осмотра врачами от госпитализации отказался», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
Ранее в среду на людей упал снег с крыши дома № 261 по Октябрьскому проспекту. Прокуратура Московской области начала проверку инцидента, передает RT.
Момент падения снега на людей попал на видео.
Из кадров следует, что у здания военкомата скопилась длинная очередь. Люди стояли на тротуаре почти вплотную к зданию из-за огромной лужи. В какой-то момент на них упала глыба снега длиной более 1 м, она зацепила несколько человек, они упали.
Стоявшие в очереди пытались помочь пострадавшим, но некоторое время никто из них не мог встать, сообщает телеканал «360».