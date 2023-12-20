Байден выругался на похоронной службе
Президент США Джо Байден выругался во время похоронной церемонии в соборе Вашингтона. Инцидент произошел 19 декабря на церемонии прощания с первой женщиной-судьей Верховного суда Сандрой О’Коннор.
«Она помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, черт побери», — заявил Байден.
Сразу после этого он извинился перед священником за свои слова.
Ранее, 5 декабря, экс-президент США Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена, так как он имеет доступ к ядерному оружию.
Ранее, 29 ноября, Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.
В октябре Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений.
81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.