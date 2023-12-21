Разработки московских стартапов протестируют в регионах

Москва подписала соглашения о расширении городской программы пилотирования инноваций. Она будет действовать еще в четырех регионах России, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, восемь лучших разработок столичных стартапов протестируют в Ямало-Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, Ярославской и Кировской областях. В случае успеха решения планируется внедрить в организациях-заказчиках.

Программа пилотирования инноваций запущена в столице в 2019 году. Ее участники могут проверить эффективность своих технологий в реальных условиях и получить обратную связь от пользователей и экспертов.

«За четыре года к проекту присоединилось 240 городских и коммерческих площадок. Тестирование прошли 367 разработок, 145 из них — с января, еще 80 — в процессе. Каждый четвертый продукт по итогам испытаний внедряется в учреждениях и на предприятиях Москвы. Общая сумма заключенных инноваторами контрактов превышает миллиард рублей», — рассказала Сергунина.

Первой региональной площадкой в рамках программы стал Ярославский государственный университет. Учреждение приступило к тестированию двух разработок: интернет-платформы для групповых занятий (где преподаватели и студенты могут проводить как семинары, так и индивидуальные беседы) и системы контроля микроклимата в помещениях. Она анализирует окружающую среду (измеряет температуру, влажность) и автоматически управляет кондиционерами, приборами для очистки воздуха и другими устройствами. Ранее оба продукта успешно прошли испытания в московских вузах.

В Сочи тем временем запустят пилотирование «Говорящего города» — это приложение для смартфона, которое с помощью системы звуковых оповещений помогает слабовидящим людям перемещаться по улицам, посещать музеи и парки.

В следующем году Москва планирует продолжить работу по масштабированию программы на другие регионы.