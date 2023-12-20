Захарова заявила о закреплении контроля над Северной Европой за Вашингтоном

Оборонное соглашение США и Финляндии означает, что контроль над Северной Европой переходит к Вашингтону. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Теперь контроль за регионом фактически переходит к Вашингтону. Идет бурное военное освоение территорий двух стран (Финляндии и Швеции. — Ред.) государствами НАТО, это притом что Швеция пока еще даже не вступила в альянс», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что теперь США получат максимальный доступ к военным объектам в Финляндии и Швеции, при этом возможности по их использованию будут неограниченными. Она также отметила, что в некогда мирном регионе происходит наращивание военных потенциалов.

«Мы предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», — добавила представитель МИДа.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что Россия продолжает формировать Ленинградский и Московский военные округа из-за вступления Финляндии в НАТО и планируемого принятия в альянс Швеции.

В ходе того же заседания президент России Владимир Путин подчеркнул, что вступление в блок обеих стран означает очередное приближение альянса к российским границам. Глава государства также сообщил о резком росте активности альянса в целом, включая переброску к границам РФ значительных сил Соединенных Штатов

18 декабря США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Согласно документу, американские войска получат доступ к военным базам на финской территории, а также предварительное размещение там оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств. После этого посол Финляндии был вызван в МИД РФ. Ему было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе РФ.

28 ноября глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что Швеция вступит в НАТО до Рождества, которое празднуется по католической и протестантской традиции 25 декабря. После этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение ближайших нескольких недель.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Их членство затягивалось, но 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом блока.

В МИД России тогда отметили, что данное присоединение негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.