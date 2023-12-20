Прокуратура начала проверку после падения с крыши льда на людей в Люберцах
Прокуратура начала проверку по факту падения льда с крыши военкомата в подмосковных Люберцах на стоящих рядом людей. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о травмировании 4 человек, упавшей пластиной снега с кровли здания в г. Люберцы», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что установят причины происшествия и дадут оценку своевременности уборки снега и льда с крыши и деятельности ответственных должностных лиц.
Также сообщалось, что при падении глыбы льда пострадали четверо, трое из них госпитализированы. Состояние пострадавших не уточняется.
До этого, 19 декабря, лед с крыши упал на коляску с двухгодовалым ребенком. Мальчика с переломом черепа госпитализировали. Как сообщила «Известиям» мать пострадавшего, лед разломал коляску, каркас которой спас ребенка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).