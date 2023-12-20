Боррель заявил, что в случае победы РФ в украинском конфликте ЕС будет «испорчен»

Европейский союз будет «безвозвратно испорчен» в случае поражения Украины и сохранения конфликта в секторе Газа. Об этом 20 декабря заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал он.

Дипломат предложил европейским странам «засучить рукава», чтобы избежать такого исхода.

Накануне депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что Запад уже проиграл в украинском конфликте и никакая помощь Киеву не сможет это изменить. По его словам, большинство в ЕП до сих пор верит в военную победу Украины на поле боя. Однако более «продвинутые» политики изначально понимали, что РФ невозможно было победить, указал он.

Ранее, 15 декабря, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с «Известиями», что Запад давно устал от темы украинского конфликта и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, множество фактов говорит о том, что западные политики не хотят с ним решать какие-то конкретные задачи. При этом принятия определенных решений по Украине не хотят ни европейские, ни американские политики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.