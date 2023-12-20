Украинцы в сюжете «Киев-24» раскритиковали пресс-конференцию Зеленского

Телеканал «Киев-24», подконтрольный мэру столицы Украины Виталию Кличко, показал сюжет, где жители города раскритиковали конференцию президента страны Владимира Зеленского по вопросу мобилизации и планов относительно возрастной планки призыва. Видеофрагмент также был опубликован в Telegram-канале «Киев-24» в среду, 20 декабря.

«Не было ясности. Все тезисы из предыдущих лет. Не было конкретики. Хотелось бы услышать конкретные ответы по решению проблемы с мобилизацией. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, он много чего обещал», — поделился один из граждан с журналистами.

Другому мужчине не понравился «тон, с которым говорил о военных» президент. По его словам, недопонимание между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным действительно есть. Помимо этого еще один киевлянин прокомментировал законопроект о снижении предельного возраста призыва с 27 до 25 лет, который украинский лидер пообещал подписать, если ему будут представлены аргументы в пользу этого решения.

«Мне кажется, 25-летних мужчин лучше не трогать, это генофонд нации», — сказал он.

Ранее, 19 декабря, президент Украины во время пресс-конференции рассказал о предложении военных дополнительно призвать 450–500 тыс. граждан страны. Как уточнялось, эта цифра не утверждена, поскольку в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих. Зеленский добавил, что «пока не увидел демобилизации» на фронте.

3 декабря Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины. Кроме того, он добавил, что не удивлен падению популярности президента Зеленского в сравнении с армейским руководством. По его мнению, люди видят, кто эффективно действует, а кто нет.

До этого, 30 ноября, агентство Bloomberg отмечало, что Зеленский затягивает с подписанием закона о понижении призывного возраста в армию с 27 до 25 лет, так как опасается, что этот шаг может вызвать негативные социальные последствия в стране и отрицательную реакцию общества.

Снижением верхней планки призывного возраста на срочную службу с 27 лет до 25 украинские власти освободят для мобилизации молодых мужчин в возрасте 25–26 лет. Дело в том, что человек, стоящий на военном учете как призывник, не может быть мобилизован.

В феврале 2022 года президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.