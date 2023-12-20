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Электронное голосование на президентских выборах пройдет в 29 регионах

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 20 декабря постановила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах в 2024 году в 29 субъектах России.

О соответствующем предложении ранее в этот день в ходе заседания комиссии сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Предлагается провести дистанционное голосование в 29 субъектах России. Потенциально участие в электронном голосовании могут осуществить около 38 млн избирателей», — сказала она.

Дистанционное голосование будет проведено наряду с традиционным. Среди регионов в нем примут участие Москва, Севастополь и республика Крым. Вологодская область станет участником ДЭГ впервые, а Оренбургская и Тульская области приняли решение отказаться от него.

Кроме того, ДЭГ на выборах, согласно постановлению ЦИК, будут использовать Карелия, Чувашия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Ярославская область, а также Ненецкий автономный округ.

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7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России. ЦИК РФ приняла решение о проведении выборов с 15 по 17 марта 2024 года.

Памфилова 8 декабря отметила, что многодневное голосование становится традиционным для России. Она напомнила, что, по итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции в 2020 году, стало понятно, что трехдневное голосование встречает у многих избирателей поддержку. Подобный формат применялся и в 2021 году на выборах депутатов в Госдуму РФ.

В тот же день действующий глава государства Владимир Путин объявил после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах.

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