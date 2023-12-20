В Якутии найдено тело провалившегося на тракторе под лед мужчины
Обнаружено тело одно из двух мужчин, провалившихся под лед на тракторе между Якутском и селом Техтюр. Об этом сообщает Службы спасения Республики Саха (Якутия) в среду, 20 декабря.
Погибшего обнаружили вечером 19 декабря поисковой группой из числа местных жителей. За ним спустился водолаз, но одежда мужчины примерзла ко льду. Тело пришлось извлекать спасателям методом выпиливания майны. Далее его передали правоохранителям, пишет ИА YakutiaMedia.
Трактор, в котором находились двое жителей села Техтюр, провалился под лед на реке Лена в 10-12 км от Якутска. Мужчины не смогли выбраться из кабины. Мужчины выехали на лед в несанкционированном месте. Толщина льда на месте провала в день трагедии составляла всего 15 см, отмечает ИА SakhaNews.
Поисковые работы ведутся с 12 декабря. В них участвуют спасатели, водолазы и местные добровольцы. Также используется подводный дрон и подводные камеры, при помощи которых уже обследовано более 54 тыс. кв. м. Поиски второго провалившегося под лед продолжаются.