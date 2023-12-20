Украинские военные считают, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись, это необходимость. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), в среду, 20 декабря.

Как указало издание, Украина рассчитывает на всеобщий призыв для пополнения своих истощенных армейских ресурсов.

«У нас нет всеобщей мобилизации. Но это необходимость. Мы не можем без этого обойтись», — приводятся в статье слова оператора беспилотников спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом в материале отмечается, что коррупция и страх граждан Украины быть отправленными на фронт «мешают усилиям по восстановлению армии».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский еще в феврале 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Также 20 декабря в ВСУ заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий могут обязать лично доставлять призывников в территориальные центры комплектации (ТЦК). После синхронизации электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами в ТЦК смогут контролировать местонахождение военнообязанных: например, если человек зарегистрирован в Киеве, а работает во Львове, рассказал начальник службы по связям с общественностью командования сухопутных войск Владимир Фитьо.

Накануне Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.