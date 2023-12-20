WSJ указала на признание военными Украины неизбежности всеобщей мобилизации
Украинские военные считают, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись, это необходимость. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), в среду, 20 декабря.
Как указало издание, Украина рассчитывает на всеобщий призыв для пополнения своих истощенных армейских ресурсов.
«У нас нет всеобщей мобилизации. Но это необходимость. Мы не можем без этого обойтись», — приводятся в статье слова оператора беспилотников спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ).
При этом в материале отмечается, что коррупция и страх граждан Украины быть отправленными на фронт «мешают усилиям по восстановлению армии».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский еще в феврале 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
Также 20 декабря в ВСУ заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий могут обязать лично доставлять призывников в территориальные центры комплектации (ТЦК). После синхронизации электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами в ТЦК смогут контролировать местонахождение военнообязанных: например, если человек зарегистрирован в Киеве, а работает во Львове, рассказал начальник службы по связям с общественностью командования сухопутных войск Владимир Фитьо.
Накануне Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.