Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не поддержал переход из Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом 20 декабря сообщил «Спорт-Экспресс».
Все участники заседания посчитали, что переход не имеет смысла без предоставления гарантий со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).
В связи с этим РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.
10 октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску к соревнованиям под его эгидой сборных России, в которых играют футболисты до 17 лет.
До этого, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды должны были проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.
Ранее, 30 декабря прошлого года, глава РФС Александр Дюков рассказал, что РФС вместе с УЕФА намерены создать рабочую группу, которая займется созданием дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.