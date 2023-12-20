Площадку для выгула собак построят в Великих Луках
В Великих Луках Псковской области достраивают площадку для выгула собак. Строительство ведется по многочисленным просьбам местных жителей.
Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, власти провели всеобщее голосование, во время которого жители выбрали территорию под эти цели. Оно проходило с 14 апреля по 30 мая 2022 года.
В итоге специальную зону для выгула собак решили разместить напротив дома № 59 корп.1 на проспекте Ленина. Предполагается, что на этой площадке можно будет и дрессировать питомцев, пишет Псковская лента новостей.
В конце ноября сообщалось о завершении строительства новых очистных сооружений в поселке Заплюсье в Псковской области. Проблема канализационных стоков, с которой обращались жители поселка не один год, решена, сказали в районной администрации.