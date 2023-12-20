Более 200 яичных ярмарок пройдет на Ставрополье на выходных
Более 200 продовольственных ярмарок состоятся 23 и 24 декабря в разных округах Ставрополья перед новогодними праздниками. Производители привезут в числе прочего куриные мясо и яйца, сообщает пресс-служба краевого минэкономразвития в среду, 20 декабря.
«По поручению губернатора Владимира Владимирова все муниципалитеты региона вместе с нашим министерством проводят предновогодние ярмарки с акцентом на продажу птицеводческой продукции», — сказал глава ведомства Денис Полюбин, его цитату приводит ИА StavropolMedia.
По словам чиновника, в прошлую субботу цена десятка яиц начиналась от 90 рублей. Он подчеркнул, что в регионе нет дефицита социально значимых продуктов питания.
В Ставрополе такая ярмарка пройдет в субботу, 23 декабря, на Крепостной горе с 8:00 до 16:00. Жители других населенных пунктов могут уточнить время проведения в местных администрациях.
Ранее в декабре эксперт рассказал «Известиям», что после Нового года цены на куриные яйца снизятся по естественным причинам. На это повлияет падение спроса на эту продукцию после праздников. Кроме того, в течение Великого поста резко сокращается потребление яиц.