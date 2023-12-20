Здания офтальмологической больницы Пензы отремонтируют за 5 млн рублей
В Пензе приведут в порядок несколько корпусов областной офтальмологической больницы. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта — 4,8 млн рублей. Деньги поступят из собственного фонда больницы. Отремонтировать здания необходимо до 31 мая 2024 года. Досрочное завершение работ также приветствуется.
ИА «Пенза-пресс», ссылаясь на локальный сметный отчет, уточняет, что речь идет о ремонте главного корпуса, корпусов № 2 и 3, хозяйственного корпуса, пищеблока, архива, контрольно-пропускного пункта, склада, лестницы. Также необходимо заменить трубопроводы.
В середине ноября сообщалось, что в Пензе капитально отремонтируют один из старейших кинотеатров города. Планируется выделить 6,4 млн рублей на проектно-сметную документацию на капремонт здания киноконцертного зала «Октябрь».