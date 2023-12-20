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Боррель признал наличие «новой зависимости» ЕС после отказа от энергоносителей РФ

Боррель: ЕС, отказавшись от газа из РФ, поменял одну зависимость на другую
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что Европейский союз (ЕС) в своем стремлении освободиться от «энергетической зависимости от России» поменял в итоге одну зависимость на другую. Об этом он заявил на ежегодном Саммите Большого континента, в среду, 20 декабря, в итальянской Валле-д’Аоста.

В ходе выступления, которое транслировалось на сайте мероприятия, Боррель заявил, что реакция Евросоюза на события на Украине была впечатляющей, включая «радикальное снижение» энергетической зависимости Европы от энергоресурсов из России. Однако, по его словам, плата за это оказалась достаточно высока.

«Мы это сделали, хотя <…> конечно, заплатили свою экономическую цену. Возможно, мы заменили одну зависимость на другую, но мы, тем не менее, освободились от энергетической зависимости от России», — сказал глава европейской дипломатии.

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10 декабря первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в интервью «Известиям» заметил, что все решения, принятые европейскими странами в пользу отказа от российского газа, привели к росту цены на энергоносители, в том числе на американский или любой другой источник сжиженного природного газа (СПГ).

Однако, добавил эксперт, ФРГ и ряд других стран Евпропы продолжает закупку газа из России, используя различные пути, чтобы снабжать собственные экономику и промышленность. Асафов обратил внимание на то, что Европа до сих пор продолжает обвинять Россию, хотя в возникших проблемах они виноваты сами.

До этого, 9 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

Реагируя на это, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин также заявил «Известиям», что эти обвинения канцлера ФРГ в адрес России являются ложью. Более того, он подчеркнул, что Шольц «выполняет заказ на очернение РФ, работает он по методичке из Вашингтона».

Ранее, в октябре, президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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