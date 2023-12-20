«Киевстар» заявила о восстановлении связи и интернета на западе и юге Украины
Телекоммуникационная компания «Киевстар» устранила проблемы со связью и интернетом, возникшие утром у жителей в западной и южной частях Украины. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает телеканал «Общественное».
«В «Киевстаре» устранили проблемы <...>, сервисы работают в обычном режиме», — отмечается в публикации в Telegram-канале.
Ранее в этот же день абоненты компании указали, что у них снова пропала мобильная связь. Пользователи рассказали об отсутствии связи в Одессе, Львове и других крупных городах по всей стране.
До этого, 12 декабря, сообщалось, что на сеть связи «Киевстар» произошла мощная хакерская атака, из-за которой случился технический сбой. В результате были временно невозможны услуги связи и доступ в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров отметил, что хакеры хотели разрушить сеть. В связи со случившимся Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело.
13 декабря гендиректор компании Александр Комаров сказал, что хакеры взломали защиту «Киевстара» с помощью учетной записи одного из сотрудников. Он также отметил, что компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии.