Появились кадры последствий землетрясения в Китае
Землетрясение в китайской провинции Ганьсу оставило множество жителей без крыши над головой. В среду, 20 декабря, были опубликованы кадры с последствиями природного катаклизма, снятые с высоты птичьего полета.
На них видны разрушения: пострадавшие дома, обломки строений и поврежденные крыши. Жителям районов, затронутых стихией, организовали пункты временного размещения.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 18 декабря в 23:59 (18:59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Позднее, 20 декабря, стало известно, что число жертв этого природного явления достигло 131, среди которых 113 погибших в провинции Ганьсу и 18 в провинции Цинхай.
Отмечалось, что повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
19 декабря соболезнования в связи с землетрясением выразил председателю КНР Си Цзиньпину российский лидер Владимир Путин. Глава государства отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Кроме того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Пекине сказал, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай. Российская делегация во главе с Мишустиным находится с рабочим визитом в КНР с 19 декабря.