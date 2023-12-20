Захарова объяснила отказ Зеленского от переговоров о мире
Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает продолжение украинского конфликта как единственную возможность удержаться у власти. Об этом 20 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Он (Зеленский — Ред.) воспринимает продолжение конфликта с Россией как последнюю возможность удержаться у власти», — отметила Захарова на брифинге.
По ее мнению, интересы и возможности стран Евросоюза (ЕС), которые самоизолировались от России и переживают экономический кризис, всё сильнее расходятся. Это, в том числе, касается дальнейшего спонсирования «обанкротившегося правительства Зеленского».
Она также отметила, что американский военно-промышленный комплекс, финансовая банковская система и другие отрасли «с удовольствием» наживаются на милитаризме ЕС.
Ранее, 30 ноября, депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента. Депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев подчеркнул, что предвыборная кампания угрожала единству страны во время конфликта. Ранее в том же месяце Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.
22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.