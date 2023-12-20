Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
Россия является одним из лидеров мирового большинства, заявил 20 декабря на заседании Совета законодателей РФ президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в укреплении авторитета РФ есть вклад парламентской дипломатии.
«Представители Совета Федерации, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны», — сказал он.
Российский лидер указал на то, что благодаря усилиям парламентской дипломатии проделана активная работа и по продвижению суверенного курса страны.
Ранее, 8 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что фактически Россия и президент Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая и мировую политику. Он отметил, что РФ настроена отстаивать свои интересы перед странами, которые на них посягают.