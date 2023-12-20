Картаполов заявил о наращивании численности ВС РФ за счет контрактников

Численность Вооруженных сил РФ будет увеличена за счет военнослужащих контрактной, а не срочной службы. Об этом 20 декабря заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Именно за счет контрактников <...> Контрактники — это не только солдаты, сержанты, матросы и старшины, это и офицеры, и генералы в том числе», — сказал Картаполов.

Он отметил, что необходимость в увеличении численности призывников отсутствует. По словам депутата, данная категория военнослужащих является своего рода «константой». В частности, это связано с ограниченным количеством доступных для замещения призывниками должностей, напомнил Картаполов.

О предстоящем увеличении численности российских войск до 1,5 млн военнослужащих на фоне роста внешних угроз накануне объявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. Он привел данные, что в 2023 году в ВС РФ были набраны 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев. Кроме того, были выполнены все планы по комплектованию армии и флота РФ, численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих. С 1 декабря Минобороны начало наращивание численности вооруженных сил до 1 млн 320 тыс. человек, уточнил министр.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин сообщил в ходе «Итогов года», что на пункты сбора ежедневно приходит до 1,5 тыс. добровольцев, готовых защищать интересы родины с оружием в руках.

9 ноября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что оттока желающих служить по контракту в стране нет, а число таких граждан только растет.

В конце октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причинами роста темпов приема на военную службу по контракту в России как консолидацию самого общества, так и привлекательные финансовые условия службы.