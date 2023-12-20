Тигр разодрал лошадь в 50 м от жилых домов в Приморье
Тигр разорвал лошадь в 50 м от жилых домов в селе Раздольное Приморского края. Местные жители утверждают, что дикий зверь наведывается в населенный пункт не в первый раз, сообщается в Telegram-канале «Приморье | Онлайн».
Инцидент произошел 19 декабря около 22:00. Тем временем в центре «Амурский тигр» уже отреагировали на происшествие.
«Не можем найти объяснение тому, как что-то подобное могло произойти ночью с животным на самовыпасе в местах, где испокон веков живут и тигры, и леопарды. Если собственник лошади напишет заявление, то мы компенсируем ущерб», — сказали в организации, цитату приводит ИА PrimaMedia.
Теперь жители села ожидают комментариев от специалистов охотнадзора по поводу произошедшего.
Похожий инцидент произошел в Приморье 15 декабря. Тигр напал на сторожевую собаку, находившуюся на территории частного домовладения. Хищник загрыз питомца, после чего скрылся в лесу.