На Новой Басманной улице в Москве на голову девушки упал ком снега
На Новой Басманной улице в Москве на голову девушки упал ком снега. Об этом 20 декабря сообщил источник «Известий».
По словам собеседника, инцидент произошел накануне — на девушку 1998 года рождения упал ком снега с крыши шестиэтажного здания. Она была доставлена в городскую клиническую больницу № 36 им. Ф.И. Иноземцева с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы.
По факту произошедшего проводится проверка.
Накануне в Москве в районе Отрадное 39-летняя жительница столицы пострадала в результате падения ей на голову снега с крыши. Инцидент произошел в Отрадном проезде, когда женщина проходила мимо дома 3а. Медики поставили пострадавшей диагноз «закрытая черепно-мозговая травма».