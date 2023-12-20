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Служивший в НАТО генерал допустил территориальные уступки Украины

Генерал Борхес: территориальные уступки от Украины станут частью мирного диалога
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией, допустил 19 декабря в беседе с польским изданием ONET служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес.

«Всё указывает на то, что в случае с Украиной территориальные уступки станут частью мирного процесса», — сказал он.

Генерал указал на то, что в обратном случае Россия «не подпишет ни одного соглашения» и Киев будет вынужден пойти на такого рода уступки.

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При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для переговоров с украинской стороной. Он также отметил, что «формулу мира» пытаются искать без участия России. По его мнению, у этого процесса вряд ли будут какие-то результаты.

Накануне, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что вопрос переговоров с Россией сейчас неактуален. Однако он отметил, что у страны есть формула мира, первые пять пунктов которой были проработаны на встрече в Мальте, следующие будут на встрече в Швейцарии.

До этого, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт после того, как мирное соглашение было близко.

22 ноября президент России Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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