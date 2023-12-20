Global Ports перерегистрировалась с Кипра во Владивосток
Оператор контейнерных перевозок Global Ports завершил процесс перерегистрации с Кипра в Россию.
Согласно данным ЕГРЮЛ, с 20 декабря компания «Глобал Портс Инвестментс» зарегистрирована во Владивостоке на острове Русский.
Global Ports является лидером в своей области на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах.
5 сентября в Минэкономразвития сообщили «Известиям», что в специальные административные районы (САР) на островах Русском и Октябрьском за первое полугодие 2023 года переехали 87 компаний. Это связано с тем, что компании с российскими бенефициарами сталкиваются с проблемами при ведении бизнеса в недружественных странах, уточнил управляющий рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.
Ранее, 15 июня, замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что в связи с давлением недружественных стран продолжается переход отечественных компаний из зарубежной юрисдикции под российскую. Он также сообщил, что расширяется юридический инструментарий, чтобы компании получали в РФ всё те же возможности, за которыми уходили в офшоры.