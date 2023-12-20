Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет, заявил 20 декабря журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что тема переговоров с Украиной на данный момент неактуальна.

«Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков указал на то, что Киев пытается искать «формулу мира» без участия России. По его словам, у этого процесса вряд ли будут какие-то результаты.

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией сейчас неактуален. Однако он отметил, что у страны есть «формула мира», первые пять пунктов которой были проработаны на встрече в Мальте, следующие будут обсуждаться на встрече в Швейцарии.

До этого, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт после того, как мирное соглашение было близко.

22 ноября президент России Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.